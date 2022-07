Zand, zon en zee. Als je van dat laatste water maakt, is het een perfecte omschrijving van het zandstrand dat nog tot en met zondag in hartje Ede ligt. Frans van Daal hoopt op een vervolg.

De woordvoerder van Sportservice Ede (samen met Cultura en Astrant verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten), spreekt van een succesvolle eerste keer SummerBeach. "Het weer heeft helaas niet de hele tijd meegezeten. Woensdag was het zelfs vrij koud", zegt Van Daal. "Maar ik heb toch regelmatig groepjes mensen bezig gezien op of rond het strand."

Dansen en sporten

Het terrein, tussen de Oude Kerk en het raadhuis, is groot genoeg om tegelijkertijd verschillende activiteiten te houden. Gistermiddag waren er bezoekers die een dansworkshop volgden, terwijl anderen zich in het zweet werkten op het sportveld. En natuurlijk konden mensen ook in de luie stoel op een afstandje toekijken. Of de kinderen in de gaten houden bij de waterpartij.

Van Daal heeft niet alleen Edenaren gezien die gezellig een balletje sloegen of schopten. "Omdat het zo mooi midden in het centrum van Ede ligt, kwamen er ook een hoop mensen gewoon bij toeval langslopen. En een aantal van hen besloot daarna om ook even lekker te sporten."

Nadenken over vervolg

Als het aan Van Daal ligt, komt er volgend jaar een vervolg op SummerBeach. "Ik vind het wel een toevoeging aan de stad. Een plek in hartje centrum waar je je gratis kunt vermaken. Dus dan zeg ik volgend jaar weer."

Maar zo snel gaat dat allemaal niet, weet ook hij. "We gaan eerst evalueren hoe het allemaal is verlopen en hoe de verschillende partijen ertegenaan kijken. Pas dan kan er over een vervolg worden gesproken."

Voor wie nog niet is geweest, het wordt de komende dagen aangenaam zomerweer en SummerBeach is nog tot en met zondag open.