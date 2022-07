De brandweer is afgelopen nacht met spoed uitgerukt naar een woning aan het Van Ginkelerf in Veenendaal. Daar hadden een aantal jongeren vuurwerk door de brievenbus gedaan, waarna de brandende resten in de hal lagen.

Rond 23.55 uur kreeg de brandweer alarm over een brand aan het Van Ginkelerf. Eenmaal aangekomen bij de woning troffen zij brandende resten in de hal aan. Het vuur ging na het openzetten van de deur snel uit. Waarom er bij deze woning iets in de brievenbus is gedaan, is onbekend. Dat wordt verder onderzocht door de politie. Niemand raakte gewond.