Een personenauto die geparkeerd stond aan de Anna van Burenlaan in Ede is donderdagochtend rond 3.30 uur plotseling in brand gevlogen.

Aan de voorzijde van een personenauto was door onbekende oorzaak brand ontstaan. Ondanks de snelle inzet van de brandweer brandde de voorzijde van de auto volledig uit. Een tweede auto liep brandschade op.