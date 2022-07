De oprit van de A30 in Barneveld richting Ede is woensdagochtend geblokkeerd door protesterende boeren. Ook de afrit richting Amersfoort is niet begaanbaar. De actie tegen de stikstofplannen van het kabinet was niet vooraf aangekondigd en zorgt dan ook voor chaos op de weg.

De A30 zelf is goed berijdbaar in beide richtingen, maar enkele afslagen zijn geblokkeerd door troep. Bij de oprit in Lunteren richting Ede ligt een flinke hoeveelheid zand. Het verkeer rijdt daar over het gras om haar weg te kunnen vervolgen. Bij de afrit Barneveld op de A30 moest de brandweer in actie komen. Daar staken boze boeren hooibalen in brand. De afrit Lunteren is inmiddels weer begaanbaar. Deze weg was enige tijd afgesloten om troep die boeren hadden gedumpt op te ruimen. Nu zijn er alleen nog natte plekken van het schoonspuiten te zien. De boeren hebben ook allerlei leuzen geplaatst bij de blokkades. "Rutte maakt er een rommel van, wij nu ook!", valt op een van de borden te lezen. "Den Haag, grofvuil is dat vandaag?", staat er op een spandoek. De teksten trekken veel bekijks. Veel automobilisten stoppen even om een foto te maken.