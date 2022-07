Veenendaal gaat tijdelijk 70 vluchtelingen opvangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De vluchtelingen worden ondergebracht in het voormalige hoofdkantoor van BelCompany aan de Wageningselaan.

Veenendaal geeft hiermee gehoor aan de oproep van de overheid om te zorgen voor tijdelijke opvangplekken. De crisisnoodopvang in Ter Apel heeft al weken te kampen met te veel vluchtelingen om hen fatsoenlijk onder te kunnen brengen. In de veiligheidsregio Utrecht worden momenteel 225 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in Utrecht, Amersfoort en Eemnes.

Die drie plekken zijn echter maar beschikbaar tot begin augustus. Reden voor Veenendaal om vanaf augustus 70 vluchtelingen op te vangen. De opvang is bedoeld voor vluchtelingen waarvoor in bestaande opvangcentra nu geen plek is. Veenendaal is nu bezig om het gebouw geschikt voor opvang te maken. Het gaat om een vleugel in het leegstaande kantoorgebouw. Begin augustus moet het kantoorgebouw klaar zijn om mensen op te vangen.

De noodopvang is voor een korte periode en duurt tot 1 oktober van dit jaar, meldt de gemeente. Burgemeester Gert-Jan Kats: "Iedereen kent waarschijnlijk de beelden van de situatie bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Een onhoudbare situatie. De overheid doet dan ook een dringend beroep op gemeenten en veiligheidsregio's om extra noodopvangplekken te creëren."

Kats: "Daarom nemen wij in Veenendaal onze verantwoordelijkheid en bieden wij deze mensen tijdelijk een plek in het voormalig hoofdkantoor van BelCompany aan de Wageningselaan." De opvang van de vluchtelingen gebeurt in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht, het (COA) en andere maatschappelijke partijen, aldus de burgemeester.

De burgemeester wil voorkomen dat de asielzoekende personen na een paar dagen verblijf in bijvoorbeeld een sporthal weer naar een nieuwe locatie in de regio moeten worden verplaatst. De ervaring uit 2015 - toen Veenendaal Syrische vluchtelingen in sporthal onderbracht - leert dat dat een grote belasting betekent voor is voor zowel de asielzoekers als voor de omgeving.

'Het college kiest ervoor om een opvang te bieden met voldoende privacy voor een wat langere maar afgebakende periode tot 1 oktober', melden B en W in een brief aan de raad.

De exacte datum dat de vluchtelingen komen, is nog niet bekend. Eerst moeten zaken als gezondheidszorg, hygiëne, wifi, tolken, een goede slaapmogelijkheid, inrichting, sanitaire voorzieningen, voedselvoorziening en veiligheid geregeld worden. Daarna wil de gemeente zo snel mogelijk vormen van dagbesteding regelen.

De overheid heeft aangegeven dat deze kosten door hen worden vergoed.