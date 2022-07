Een auto is maandagmiddag over de kop geslagen op de A30 in Ede. Het ongeluk gebeurde bij de afrit met de Galvanistraat.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Hij raakte niet ernstig gewond en kon ter plaatse behandeld worden. De politie neemt verklaringen op van getuigen. Vanwege het ongeval was de afrit tijdelijk kort afgesloten voor verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.