Een fietser is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een valpartij in het buitengebied bij Lunteren. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een trauma-arts kwam per helikopter ter plaatse voor hulpverlening.

Het incident werd kort voor 22.00 uur gemeld. In eerste instantie leek het te gaan om een onwelwording, maar er bleek een fietser te zijn gevallen.



Het slachtoffer is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De trauma arts is mee naar het ziekenhuis gegaan. De Nederwoudseweg was na het ongeval enige tijd afgesloten voor verkeer.