Een agent in de regio Rhenen heeft officieel aangifte gedaan van smaad en laster tegen de samensteller van de brief, die in zijn werkgebied zo'n honderd keer is verspreid. In die brief wordt de agent beticht van strafbaar gedrag. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

De agent wordt met naam en toenaam genoemd in de brief. "Hij wordt beticht van gedrag dat je niet mag verwachten van een politiewerknemer", laat een woordvoerder weten. "Het gaat in de brief over seksueel misbruik. De beschuldigingen zijn vals en berusten niet op waarheid. Daarom is aangifte gedaan van laster en smaad. Dat zijn misdrijven die strafrechtelijk kunnen worden vervolgd."

100 brieven

De agent in kwestie voelt zich door de inhoud van de brieven bedreigd, laat de politie weten. "Een aantal mensen waar de brief in de bus is gevallen, heeft zich bij ons gemeld. Voor zover we kunnen vaststellen gaat het om 100 brieven waarin de indruk wordt gewekt dat deze van de politie afkomstig zijn. De agent is zeer ontdaan door de inhoud van de brieven."

De brieven zijn volgens de politie een ernstige vorm van 'doxing' waarbij de identiteit van een agent openbaar wordt gemaakt en - zoals in dit geval - onwaarheden over hem worden beweerd. Daardoor wordt de positie van de agent ondergraven. De brief is bedoeld om hem te beschadigen. "De agent waar het om draait is wel gewoon aan het werk maar de kwestie heeft hem erg geraakt. Dit heeft grote impact op iemand."

Het onderzoek naar de samensteller en mogelijke verspreider van de brief is in volle gang. De politie heeft mensen opgeroepen zich te melden als zij ook de brief hebben ontvangen.