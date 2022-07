Veenendaal heeft het al een tijdje, en permanent. Maar vanaf vrijdag heeft ook Ede zijn eigen stadsstrand: Summer Beach. Deze donderdag wordt de laatste hand gelegd aan het zandstrand tussen het raadhuis en de Oude Kerk. Tot en met 1 augustus staat het strand bol van de activiteiten.

Sportservice Ede, Cultura, Astrant en Stichting Binnenstadsmanagement Ede hebben voor deze periode een waslijst aan activiteiten bedacht.

Directe aanleiding voor het Edese strand is het wereldkampioenschap volleybal voor vrouwen in Nederland. Dat wordt gehouden van 23 september tot en met 15 oktober.



Ede is een van de speelsteden en is de uitvalsbasis voor de Chinese ploeg. De gemeente heeft voor Summer Beach maximaal 60.000 euro beschikbaar gesteld.

Sportieve en culturele activiteiten

Bezoekers van Summer Beach kunnen meedoen aan zowel sportieve als culturele activiteiten. Daarnaast is er een klein podium waar (Edese) artiesten optreden. En natuurlijk kunnen de aanwezigen bij paviljoen SummerBeach consumpties bestellen die horen bij een strandsfeertje.



Sportservice Ede is verantwoordelijk voor de sportieve kant van de zaak; Cultura en Astrant zorgen voor het culturele tintje.

Donderdag neemt Cultura de bezoekers mee naar het carnaval van Rio de Janeiro en vooral de opzwepende trommels die daar altijd zijn te horen. Jaap Pluijgers geeft vanaf 19.00 uur drie workshops sambadrums met trommels in allerlei formaten, van zo groot als een kliko tot zo klein als een pindabakje. Later zijn er onder meer workshops (salsa-) dansen en pilates voor kleuters.

De eerste sportieve activiteit staat zondag op het programma. Ook op 26, 28 en 31 juli verzorgt Sportservice Ede activiteiten op het strand. Onder begeleiding van buurtsportcoaches kunnen de bezoekers beachvolleybal of beachtennis spelen. Deelnemen kost niets. Het benodigde sportmateriaal hoef je niet mee te nemen. Dat kun je lenen van Sportservice Ede.