Bij een bedrijf op het bedrijventerrein A12 in Ede zijn in de nacht van maandag op dinsdag brandstofdieven op heterdaad betrapt. Een 21-jarige man uit Ede is kort daarna aangehouden.

De eigenaar betrapte de dieven toen ze diesel uit voertuigen aan het aftappen waren. Vervolgens is de auto waarmee de dieven aan waren komen rijden vernield. Volgens de politie wordt nog onderzocht wie dat gedaan heeft. Er zijn gegevens van meerdere personen opgeschreven die mogelijk betrokken zijn geweest. De 21-jarige Edenaar werd vlak na de diefstal in de buurt van het bedrijventerrein aangehouden.