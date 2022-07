Het is de bedoeling dat de natuurcamping in Het Nationale Park De Hoge Veluwe verdwijnt en verandert in een parkeerterrein. Veel gebruikers willen dat het kampeerterrein blijft. Ze zijn een petitie gestart, die al meer dan duizend keer is ondertekend.

In april maakte parkdirecteur Zeger van Voorst tot Voorst de plannen wereldkundig om een eindje verder een hotel te willen bouwen. Dat moet op de plek komen waar vroeger de velden van voetbalclub Beatrix lagen. Nu verhuurt het park het terrein aan een bijenhouder. Als het hotel er komt, schuift het parkeerterrein bij de ingang Hoenderloo op naar de plek waar nu het kampeerterrein is. De initiatiefnemers van de petitie hopen dat de natuurcamping in stand wordt gehouden op de huidige locatie of, indien dit echt niet mogelijk is, in de nabijheid hiervan opnieuw kan worden ingericht. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede