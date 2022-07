Al tientallen jaren wordt er ouderwets geboerd op de historische Trapakkers in hartje Ede. Komende zaterdag werden er weer aardappels verkocht van deze oude landbouwgronden.

Dat gebeurt tijdens de halfjaarlijkse Zolderverkoopdag van de Stichting Recreatie Veluwe & Vallei (SRVV) bij de Oude Kerk in Ede. De eerste editie van dit jaar is op zaterdag 23 juli, de tweede op zaterdag 10 september. De ruim vijftien kramen staan aan de zuidzijde van de kerk en zijn geopend van 9.30 tot 16.30 uur.

Eindeloos snuffelen tussen talloze boeken, speelgoed, kleding, serviezen, huishoudelijke artikelen en andere rommelmarktspullen. Extra attractie zijn de vrijwillige boeren van de Trapakkers. Gehuld in traditionele dracht geven ze tijdens de Zolderverkoop dorsvlegeldemonstraties en verkopen ze zelf geteelde aardappels, vers van het land. Die worden vanaf begin juli handmatig gerooid op de Trapakkers, een stuk landbouwgrond in hartje Ede dat op authentieke en ambachtelijke wijze wordt bewerkt. Het rooien en de verkoop van deze aardappels gebeurt ook elke dinsdag tot eind augustus van 9.30 uur tot 12.00 uur op de Trapakkers aan de Paasbergerweg in Ede.