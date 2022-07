De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren is vanaf zaterdagavond 20.00 uur tot zondagochtend 6.00 uur in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. Daarom is het Opheusdenseveer, dat normaliter op zaterdag om 21.00 uur aan de ketting gaat, zaterdag tot middernacht in de vaart.

Dit om het lokale verkeer tussen Wageningen en Rhenen enerzijds en Opheusden en Kesteren anderzijds een lange omweg te besparen. Het verkeer op de A15 dat gebruik wil maken van de Rijnbrug, wordt vele kilometers omgeleid via de A50 en de Rijnbrug bij Heteren. De werkzaamheden op de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Het gaat ditmaal met name om onderhoud aan één van de steunpunten van de brug. De inmiddels ruim 65 jaar oude brug moet heel regelmatig onderhouden worden en vanwege de belangrijke verkeersfunctie gebeurt dat in de regel in de nachtelijke uren. Om zo de overlast te beperken. Zoals bekend willen de gemeenten aan weerszijden van de Rijn dat er een nieuwe dubbele brug komt in plaats van de huidige tweebaansweg. Maar zo lang de financiering niet rond is, blijft regelmatig onderhoud noodzakelijk.