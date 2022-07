Hoe raak je een softbal het beste met de knuppel? Of hoe verdedig je bij een potje boksen een rechtse directe van je tegenstander? Deelnemers aan de Sportweek in Veenendaal weten daar nu alles van. 210 kinderen doen deze week op de velden van SKF korfbal mee met het spektakel van Sportservice Veenendaal. Donderdag is de laatste dag.

Het is voor de derde keer dat de Veenendaalse sportverenigingen het toeziend oog van Sportservice de plaatselijke jeugd laat kennismaken met allerlei takken van sport. "Hockey, voetbal, tennis, judo, hiphop, tafeltennis, volleybal, badminton, korfbal, kickboksen, floorbal en honkbal", somt Harm-Jan van Ginkel van de sportorganisatie op. En dan vergeet hij misschien nog wel een sport.

Niets vanwege corona

De Sportweek begon twee jaar geleden omdat er vanwege corona niets te doen was voor de kinderen. "De bijbelweek niet en ook het bouwdorp niet. Altijd grote evenementen voor de Veenendaalse kinderen in de laatste week van de zomervakantie", zegt Van Ginkel. "Omdat we de kinderen toch iets wilden bieden, zijn we begonnen met de Sportweek."

Het werd een succes en een blijvertje. "Alleen zijn bouwdorp en bijbelweek weer terug. Daarom zijn we verhuisd naar de eerste vakantieweek."

Lid worden van club

De ruim tweehonderd deelnemertjes vormen een mooie bron van nieuwe leden van de sportverenigingen. "Wij bieden de clubs een podium. Hier kunnen de kinderen proeven of een sport iets voor hen is. Ons doel is om kinderen in beweging te laten komen. Dat lukt goed. Sommige clubs delen tijdens de Sportweek flyers uit. Of ze ook veel nieuwe leden krijgen, houden we niet bij."

Gezien het enthousiasme waarmee de Veenendaalse jeugd zich uitleeft tijdens het beoefenen van de verschillende sportdisciplines, zou het geen verbazing wekken als de aantallen jeugdleden bij de Veenendaalse sportverenigingen de komende tijd aardig oplopen.

En voor wie dit jaar niet kon meedoen: volgend jaar is er weer een Sportweek.