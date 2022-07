Een fietser en een automobilist zijn donderdagochtend op de kruising van de Industrielaan met het Boompjesgoed in Veenendaal met elkaar in botsing gekomen. De fietser is hierbij zwaargewond geraakt.

Het gebeurde rond 7.10 uur. Op de kruising zijn een fietser en auto met elkaar in botsing gekomen. De hulpdiensten zijn groots ingezet onder andere een traumahelikopter. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.