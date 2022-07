Bij een bedrijfsongeval bij een staalbedrijf op de Molenstraat in Harskamp is dinsdagavond een persoon overleden. Wat zich daar precies heeft afgespeeld is nog onbekend.

Het ongeval vond dinsdagavond plaats rond 22.55 uur bij Viets Staalconstructie in het dorp Harskamp ten noorden van Ede. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en kan er op dit moment nog niet meer over zeggen. Voor het ongeluk werden twee ambulances en de brandweer ingezet om hulp te verlenen. Daarbij werd ook een traumahelikopter naar de plaats van het incident gevlogen. De hulpdiensten konden niets meer betekenen voor het slachtoffer. De persoon is ter plaatse overleden. Via Facebook deelt het staalbedrijf, Viets Staalconstructie, dat zij de hele woensdag gesloten blijven vanwege een 'noodlottig ongeval in onze fabriek'.