Ederveen krijgt er negen nieuwe woningen bij. Ze komen op de hoek van de Hoofdweg en de Hootsenstraat. Op deze plek staat nu nog het oude politiebureau dat ook werd gebruikt als wijkzorg- annex gezondheidscentrum.

Het pand is door de jaren heen niet structureel onderhouden en is slecht geïsoleerd. Renovatie is duur en economisch gezien weinig zinvol. Omdat er in het dorp ook geen doelgroep is om de huidige bestemming voort te zetten, is besloten het pand te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Die wordt maximaal 10 meter hoog.

Om leegstand tegen te gaan wonen er nu arbeidsmigranten in het gebouw. Omdat de bestemming van het terrein verandert, moet ook het bestemmingsplan worden gewijzigd van 'maatschappelijk' naar ‘wonen'. Het nieuwe bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Belanghebbenden kunnen zes weken lang bezwaar aantekenen.