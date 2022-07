Edese jongeren die na het halen van hun rijbewijs een cursus alcoholpreventie volgen, mogen het rijbewijs vervolgens gratis afhalen op het gemeentehuis. De Edese gemeenteraad heeft dat besloten en wil dat B en W dat snel regelen.

Initiatiefnemer Gerrit Flier (SGP) constateerde dat het aantal verkeersslachtoffers in het buitengebied van de gemeente Ede onder jongeren groot is en dat er bij veel ongevallen sprake is van het gebruik van te veel alcohol.

Hij voegde eraan toe dat veel van de betrokkenen vaak beginnend bestuurder zijn. Hij riep op om het beleid van andere gemeenten te volgen om jongeren de gevolgen te laten zien van het alcoholgebruik door hen een cursus alcoholpreventie te laten volgen. In ruil daarvoor mogen ze dan het rijbewijs gratis ophalen.

Flier diende het voorstel in samen met CDA, GemeenteBelangen, ChristenUnie en Forum voor Democratie, maar kreeg brede steun van de gemeenteraad. Alleen Mens en Milieu Ede, DPE en Burgerbelangen waren tegen. "Ik ben natuurlijk voor een cursus alcoholpreventie", sprak Erik Wesselius (Mens en Milieu). "Maar ik ben er niet voor om dat te koppelen aan een gratis rijbewijs."

Het college van B en W is gevraagd om in de herfst met een voorstel te komen hoe een en ander in de praktijk kan worden geregeld.