Rhenen heeft 150.000 euro klaar staan om volgend jaar evenementen mogelijk te maken. Het niet doorgaan van de Rijnweek dit jaar is een van de redenen waarom de gemeenteraad dit geld apart zet.

Het voorstel kwam van de VVD, PvdA en ChristenUnie en is aangenomen in de raad. De reden voor dat plan: sommige evenementen kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden en dat vinden de partijen 'zorgelijk en onwenselijk'. Rhenen wil dat tradities als de Rijnweek, Koningsdag en de Trekkertrek door kunnen blijven gaan. Het niet doorgaan van de Rijnweek dit jaar was dan ook een wake up call.

In april maakte Jolanda de Heer - toen nog wethouder - bekend dat de gemeente Rhenen 50.000 euro uittrok om evenementen een zetje in de rug te geven. "Want die kunnen dat wel gebruiken nadat door corona allerlei evenementen niet door konden gaan."

Maar de Rijnweek was er niet mee geholpen. Dat kwam ook door de voorwaarden die aan dat budget zaten. Iedereen kon er aanspraak op maken maar tot een maximum van 7500 euro per feestje. "Je wilt natuurlijk niet dat één evenement al dat geld opslokt", aldus De Heer.

Eenmalige bijdrage

De 150.000 euro voor volgend jaar betreft een eenmalige bijdrage. Burgemeester Hans van der Pas weet nog niet hoe dat geld verdeeld gaat worden, maar hij vindt het een logische beslissing van de gemeenteraad. "We moeten er over nadenken hoe we evenementen in Rhenen op de been kunnen houden. Anders zijn ze straks weg. Ik hoop erg dat de Rijnweek weer opgepakt wordt, in een of andere vorm."

De extra gelden dit jaar hebben hun weg al gevonden naar allerlei initiatieven. "Zoals een dorpsfeest in Elst. Voor organisaties rijzen de kosten de pan uit, van verkeersregelaars tot een podium neerzetten. De risico's nemen ook toe, mensen zijn bang voor aansprakelijkheid. Dit voorstel van de raad is een mooi steuntje in de rug."