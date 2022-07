Op de A12 ter hoogte van Ede heeft vrijdagmiddag een kettingbotsing plaatsgevonden. Hierbij zijn drie auto's betrokken. Eén persoon is door toegesneld ambulancepersoneel na controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeval, dat rond 16.35 uur plaatsvond, is niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek.

Het overige wegverkeer heeft enige tijd hinder ondervonden van de kettingbotsing. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde voertuigen afgesleept.