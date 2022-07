Bij het gemeentehuis van Ede aan de Raadhuisstraat heeft donderdagavond een kort boerenprotest plaatsgevonden. Tijdens een raadsvergaderingen in het gemeentehuis verzamelde boeren zich buiten. Daar deelde zij eieren uit aan de gemeenteraadsleden.

De raadsvergadering is ongeveer 40 minuten lang stilgelegd, omdat de aanwezige boeren te woord werden gestaan. Inmiddels is de vergadering weer van start. Politie-eenheden waren eveneens aanwezig om de openbare orde in de gaten te houden. Ingrijpen was niet nodig gezien het protest rustig verliep.