De hoogspanningsleiding in Ede gaat pas in 2025 ondergronds. Er wordt al jaren over gepraat om dit te doen. Netbeheerder Liander en gemeente Ede hebben afgesproken dit te combineren met de benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnet in Ede.

Hierdoor wordt de overlast voor omwonenden beperkt, is er minder personeel nodig en gaat Liander zo efficiënt mogelijk om met de beschikbare ruimte. Gegroeide vraag naar stroom Net als de rest van Nederland kampt ook Ede met een sterk gegroeide vraag naar elektriciteit. Daarom wordt het elektriciteitsnet uitgebreid en komt er een nieuw transformatorstation in Ede-West. De ondergrondse kabels die dit station gaan voeden, liggen vlak bij de plek waar de ondergrondse kabels moeten komen die de bovengrondse hoogspanningslijn vervangen. Liander en de gemeente Ede hebben onderzocht of deze werkzaamheden gecombineerd kunnen worden en dat blijkt mogelijk. Route aangepast Boven de kern Ede loopt een hoogspanningslijn van Ede-Noord (Knuttelweg) via de Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Klaphek en Galvanistraat naar de Pascalstraat. Daar splitst de lijn in tweeën en gaat ondergronds. Vorig jaar werd er een route vastgesteld voor het onder de grond brengen van deze hoogspanningslijn. Door de werkzaamheden te combineren wordt boren onder de N224 financieel haalbaar. Daarom is de oorspronkelijke route aangepast en loopt een deel van de nieuwe route door minder stedelijk gebied. Aanleg in 2025 De verwachting is dat in 2025 de start is van de aanleg van het nieuwe tracé en het ondergronds brengen van de kabels. De bovengrondse hoogspanningslijn, inclusief de masten, worden vervolgens in 2026 verwijderd. Oorspronkelijk had de leiding al eind vorig jaar onder de grond moeten liggen. Zodra het nieuwe tracé gereed is, kan ook een nieuw transformatorstation in het westen van Ede in bedrijf worden genomen worden en kan transformatorstation Frankeneng worden uitgebreid.