De politie heeft foto's vrijgegeven van inbrekers in het Technova College die daar in februari voor bijna 100.000 euro aan apparatuur hebben gestolen. Door de beelden van een bewakingscamera vrij te geven hoopt de politie de daders op te sporen.

De inbrekers sloegen donderdagavond 10 februari rond 19.45 uur toe in de school. Ze gingen er volgens de politie met waardevolle spullen vandoor.

Jan Jacob van Dijk, bestuurder van ROC A12 waar de school onder valt, liet destijds weten dat de financiële schade groot was is. "Ik kan geen exact getal noemen, maar het is inderdaad fors. Er zijn behoorlijk wat spullen meegenomen en er is flink wat schade toegebracht bij de braak. Het gaat vooral om materiaal dat wij gebruiken voor onze fotografie-opleiding."

Volgens een tipgever zouden twee inbrekers met een kliko naar binnen zijn gegaan en waren zij een half uur aanwezig in de school. Ook zou er gewoon les zijn gegeven.

"Ik weet alleen dat er wel activiteit was in de school", vertelt Van Dijk. "Maar meer dan dat weet ik ook niet."