Om een partijtje padel te spelen hoeven in Ede liefhebbers van de razend populaire racketsport hun woonplaats niet meer uit. Op het eigen parkeerterrein naast Squash Ede aan de Peppelensteeg werden vorige week drie gloednieuwe padelbanen geopend.

Bedrijfsleider Appie Dominicus is blij met de uitbreiding van het sportaanbod op het terrein van nu Squash & Padel Ede. "Tot voor kort moest je als Edenaar richting Bennekom en Veenendaal om te spelen. Best gek voor een grote plaats als Ede. Squash en padel hebben ook nog eens veel raakvlakken. We hopen dat padelspelers in de winter de squashbaan ontdekken."

Picknicktafels

De bouwwerkzaamheden namen tweeënhalve maand in beslag. Nu liggen er drie banen. De ruimte herbergt verder een klein speelveld (voor volleybal en voetvolley) en er zijn enkele picknicktafels neergezet. "Daar kunnen mensen dan even uitrusten of wachten tot ze aan de beurt zijn."

De eerste padelspelers kwamen vorige week een kijkje nemen en een balletje slaan. "Op een doordeweeks avond hadden ze al eens zes viertallen over de vloer. Met mond-tot-mondreclame neemt de animo verder toe, verwachten wij."

Racket huren

Overdag (tot 18.30 uur) bedraagt de baanhuur 20 euro, in de avonduren is dat 28 euro. "Je kunt ook voor anderhalf uur een baan reserveren. Voor mensen die vaker willen spelen zijn speciale 20-rittenkaarten verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief. Je kunt bij ons ook een racket voor 3,50 euro huren en drie ballen kopen voor 10 euro.

Dominicus: "We gaan binnenkort ook padellessen aanbieden en willen op termijn competitieteams inschrijven. Daarvoor zullen we ons eerst aanmelden bij tennisbond KNLTB. Ik verwacht dat in Ede over niet al te lange tijd met sportclubs padelbanen zullen aanleggen. Aan ons de taak dat mensen zich hier thuisblijven voelen."