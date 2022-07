Met alle aandacht kijkt een meisje tijdens het World Living Statues Festival in Ede naar het touwtrekgevecht tussen Sil de Strandjutter en de dappere Jason.

"Ik vind het leuk. En spannend!", zegt ze tegen haar lachende moeder. Onder de toren van de Oude Kerk is het gezellig druk op zaterdagmiddag, iets na half vijf. Vele honderden mensen schuifelen langs de kleine veertig bewegende standbeelden.

Veel bekijks trekken twee meiden ter hoogte van de Torenstraat. 'Uit hetzelfde hout gescheden', dat is hun act. Soms staan ze even stokstijf, veel vaker vermaken ze hun publiek alweer. En zoeken het contact met de kleinste toeschouwers. Als één van de kleuters een luikje in de houten jas opentrekt, doemt er een kamertje met een piepklein schilderij op.

"Echt mooi dit, hoe artiesten die kinderen kunnen boeien", zegt Cor Leppers uit Ederveen. "Ik was nog niet eerder bij Living Statues. Mijn vrouw wilde niet. Nu vindt ze het prachtig, ze maakt overal foto's. Topweer is het ook, natuurlijk. Is het zo warm als de laatste dagen, zou de schmink met het zweet in straaltjes van de gezichten stromen."

Wie kom je in hartje Ede zoal tegen: Vrouwe Justitia, Willem van Oranje, Jeanne d'Arc en Captain Jack Sparrow. Maar ook een doodnormale Zeeman. Daar is Luna (4) helemaal weg van. Ze weet alleen niet waar ze muntje van 50 eurocent dat ze zojuist van haar vader heeft gekregen moet achterlaten. Als de stoere zeebonk zijn rechterlaars iets omhoog doet en daar al een euro ligt, is het raadsel direct opgelost.

"Leuk om hier rond te lopen, we komen uit Leerdam gereden", zegt papa. "Hier moeten we naartoe, dacht ik toen ik de aankondiging zag. Het interactieve vindt Luna geweldig. Ze komt ogen tekort." Er wordt stevig getrokken aan de hand van vader. Iets verderop staat mejuffrouw Diggel alweer te wachten.

De act 'Uit hetzelfde hout gesneden' wordt door het publiek als winnaar bestempeld, goed voor de Nederlandse titel Living Statues.