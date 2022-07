Het centrum van Ede is zaterdag het toneel van het Nederlands kampioenschap Living Statues. Tussen 16.30 en 21.00 uur zijn de beste levende standbeelden van Nederland te bewonderen langs de route door de Edese binnenstad.

Bezoekers van het festijn kunnen ook hun favoriete standbeeld kiezen. Ze kunnen daartoe een stembiljet invullen dat ze onderweg van de organisatie krijgen.

Het is de eerste keer dat de levende standbeelden in Ede strijden om de nationale titel. De laatste keer dat de titelstrijd werd gehouden was in 2019, in Arnhem. Vervolgens gooide corona twee jaar roet in het eten. Het kampioenschap in Arnhem was eenmalig. De negen jaar ervoor was het Limburgse Valkenburg de gastheer van het evenement.

Ede is niet onbekend met het fenomeen living statues. De plaats was eerder gastheer van de avonduitvoering: Statues by Night. De laatste aflevering hiervan was in oktober 2019.