Een mountainbiker is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeval in het bos aan de Westerodeweg in Ede.

De hulpdiensten werden massaal ingezet, waaronder het traumateam dat per traumahelikopter is ingevlogen om de ambulancedienst te ondersteunen. Bij het fietsongeval werd één persoon gecontroleerd door het ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.