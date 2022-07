Op de Wekeromseweg in Ede is in de nacht van de vrijdag op zaterdag een auto hard tegen een boom gereden. De bestuurder raakte gewond en moest uit zijn voertuig bevrijd worden.

De zilvergrijze Mercedes knalde rond 02.45 uur aan de verkeerde kant van de weg op de boom. Buurtbewoners werden wakker van de harde klap en belden 112. De brandweer had bijna drie kwartier nodig om de automobilist uit zijn auto te halen, omdat hij zo bekneld zat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto meegenomen.