De wegen rondom Ede en Wageningen gaan vanaf juli flink op de schop. De verschillende werkzaamheden, inclusief wegafsluitingen, volgen elkaar in een rap tempo op. Zo hopen gemeenten en provincie de overlast te beperken.

Omdat het om provinciale en gemeentelijke wegen gaat, zijn er drie partijen bij de klus betrokken: de gemeenten Ede en Wageningen en provincie Gelderland. Ze stemmen de verschillende werkzaamheden met elkaar af, zodat weggebruikers en omwonenden er zo min mogelijk hinder van hebben.

Nieuwe asfalt

De eerste straat die ze onder handen nemen is de Grintweg in Wageningen. Deze weg wordt later ingericht tot fietsstraat. Het huidige asfalt is dringend aan onderhoud toe. Volgende week, van 4 tot en met 8 juli, wordt alvast de bovenste laag vervangen. Tijdens deze werkzaamheden, die overdag plaatsvinden, is de Grintweg afgesloten.

Ook het asfalt op de N781, tussen de aansluiting met de A12 tot aan de rotonde Droevendaalsesteeg, is aan vervanging toe. Deze klus staat van 12 tot en met 29 september op de planning. Omdat er 's nachts gewerkt wordt, is de weg overdag gewoon open.

Fietspaden

Langs de Kierkamperweg in Ede wordt mogelijk nog eind dit jaar, als onderdeel van de snelle fietsverbinding Ede - Wageningen, een vrijliggend fietspad aangelegd. Ook komen er op deze weg twee rotondes bij. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open. Wel mag er dan minder hard gereden worden.

Begin volgend jaar staan de fietspaden langs de N225 en N782 bij Oosterbeek en Heelsum op de planning. Bij de N782 wordt een nieuw pad aangelegd. Het fietspad bij de N225 wordt in de richting Oosterbeek tot aan de rotonde bij de Oude Herberg verlengd. Beide klussen duren zo'n drie maanden.

Parklaan

De gemeente Ede is dit jaar en ook nog in 2023 bezig met de aanleg van de nieuwe Parklaan. De komende maanden wordt er gewerkt aan de Edeseweg en Bennekomseweg, op de wegvakken die onderdeel gaan uitmaken van de Parklaan. De wegen zijn in de tussentijd open, wel gelden er mogelijk extra verkeersmaatregels.