Scholengemeenschap Het Streek in Ede moet op zoek naar een nieuwe baas. Na zes jaar stopt Gertjan van der Molen per 1 oktober als voorzitter van het college van bestuur van de Edese christelijke scholengemeenschap. Hij gaat daarna dezelfde functie vervullen bij Portuur, een stichting voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en Twente.

Er is nog geen opvolger gevonden voor Van der Molen. Die verwacht zelf dat de raad van toezicht in de eerste helft van het komende schooljaar een kandidaat benoemt. Mensgericht bestuurder Ben Roodink, voorzitter van de raad van toezicht, betreurt het zeer dat Van der Molen besloten heeft om Het Streek te verlaten: "Wij gunnen Gertjan van der Molen van harte deze mooie uitdaging bij Portuur. Met zijn vertrek verliezen wij een mensgericht en inspirerend bestuurder." Het Streek kent vele soorten onderwijs, van praktijkonderwijs tot mavo en havo en van vmbo tot vwo en gymnasium. Over enkele jaren krijgt de vestiging aan de Bovenbuurtweg een nieuw gebouw. Als alles volgens plan verloopt, trekken de leerlingen daar bij het begin van het schooljaar 2024/2025 in.