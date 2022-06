De BMW Z4 van autohandelaar Kees van Ginkel uit Bennekom was een nacht spoorloos na een 'proefrit'. Maar uitgerekend zijn vaste garage zorgde ervoor dat de auto onverwacht snel weer boven water is.

Van Ginkel zat aardig in de stress toen hij maandagavond laat een bericht op Facebook plaatste. "Het is echt ingrijpend, je slaapt er niet van'', vertelt de ondernemer.



Een grijze BMW werd eerder die dag meegenomen. Voor een proefrit, zo beloofde de gebruiker, die rond 16.45 uur met de auto het terrein in Bennekom afreed. Maar dus niet terugkwam.

900 keer gedeeld

De ongeruste ondernemer belde rond 21.00 uur de politie en deed aangifte. Ook plaatse hij een bericht op zijn pagina op Facebook.



Daarna ging het snel. Wat heet: het bericht werd in korte tijd bijna 900 keer gedeeld. In de reacties meldde zich vanochtend de eigenaar van zijn vaste garage met de droge mededeling: 'gevonden'. Hij deed er een foto bij als bewijs.

Intact

De auto bleek op een parkeerplaats te staan in Ede-Zuid. Zonder banden, dat wel, verder was de wagen intact.



De garagehouder heeft 'm meegenomen. Van Ginkel is opgelucht dat de auto terug is. Hij kan slechts gissen naar de beweegredenen van de persoon die de BMW ontvreemdde.