Een groep van 128 Veenendalers heeft twee keer een energietoeslag gekregen van de gemeente Veenendaal. De gemeente wijt het aan een technische handeling die fout is gegaan. Het bedrag moet terug worden betaald.

Inwoners van Veenendaal met een bijstandsuitkering kregen eind april automatisch een energietoeslag van 800 euro om de pijn van de stijgende energiekosten wat te verzachten. Veenendalers met een laag inkomen konden dat extraatje zelf aanvragen.

Een eerste groep van die minima kreeg op 13 juni ook de energietoeslag, maar 128 van hen hebben op 16 juni dat bedrag nog een keer op hun rekening gekregen. Een dag later begonnen de eersten van hen al de gemeente te bellen over hoe dat zat.



Volgens de gemeente is er iets misgegaan met de bestanden. De groep is opnieuw op een lijst terechtgekomen voor uitbetaling omdat een technische handeling vergeten was. Veenendaal meldt dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt.

De Veenendalers die twee keer de energietoeslag hebben gekregen, moeten die wel terugbetalen. De gemeente heeft hen een brief gestuurd met excuses voor de gemaakte fout en hoe het geld terugbetaald kan worden.



'We gaan ervan uit dat de inwoners het teveel uitbetaalde bedrag terugbetalen', meldt het college van B en W. 'Indien dit lastig is wordt samen met de inwoner gekeken naar een passende oplossing.'