Zonnepanelen boven parkeerplaatsen of langs het spoor. Maar daarentegen een kleinere oppervlakte aan zonnepanelen op het geplande veld bij Remmerden. De vier coalitiepartijen in de gemeente Rhenen (SGP, Rhenens Belang, D66 en CDA) melden dat in hun akkoord Samen bouwen aan een duurzame toekomst.

Voor een duurzamere toekomst willen de nieuwe bestuurders van Rhenen allereerst inzetten op besparing van energie. Daarnaast willen ze vooral inzetten op zonnepanelen op dak. Als aanvulling daarop is het plaatsen van zonnepanelen op zogeheten restgronden een optie. Daarbij denken de partijen onder meer aan gronden langs het spoor en boven parkeerplaatsen. Voor het voorgenomen park op Remmerden hebben de vier partners het idee om het initiatief iets kleiner te maken dan voorzien. De panelen moeten zo dicht mogelijk bij de industrie komen te staan. Voor het initiatief aan de Nude denkt de coalitie aan de teelt van bijvoorbeeld zacht fruit onder zonnepanelen. Onderzoek moet uitwijzen of dat kan. Verder willen de partijen de komst van kleine windmolens mogelijk maken, bijvoorbeeld op een boerenerf zodat de bedrijfsvoering energieneutraal kan worden.