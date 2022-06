De politie heeft maandagochtend vroeg meerdere schoten gelost bij een aanhouding in Bennekom. Een 36-jarige man zonder vast woonadres is aangehouden, meldt de politie Gelderland vanochtend.

Agenten rukten rond 5.00 uur vanochtend uit naar de Diedenweg in het dorp voor een 'verdachte situatie'.



Er was voor de politie aanleiding om te vermoeden dat de verdachte in het bezit was van een wapen. Daarom werden de schoten gelost, aldus een woordvoerder.