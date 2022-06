Het straattheaterfestival Zomerbries is inmiddels een bekend begrip: niet gek ook dat honderden mensen uit Ede en omstreken zaterdagmiddag in het hart van de stad waren om de meer dan tien acts te aanschouwen: de een nog aparter dan de ander.

Een klein meisje bedekt even haar oren als de muziekact Rodafonio passeert. De artiesten zijn onder meer voorzien van drumstel en saxofoon. Tot zover het reguliere, want iedere artiest heeft een eigen uitsparing in een groot, ronddraaiend wiel.

Even verderop, bij de Oude Kerk, zijn twee mensen er even bij gaan liggen. Met een jas onder hun hoofd turen ze naar boven waar op dag moment de act Walltic van dansgezelschap Sky Motion aan de gang is. Tegen de achtergrond van de kerkmuur en -klok voeren ze een verticale dans uit.

Lager bij de grond kijkt oud en jong - op de eerste rij vooral jong - naar de kunsten van Marco Bonissimo. Enthousiast vertellend en jonglerend vertolkt hij het verhaal van De Kleine Prins.