Op de Koekeltse Boslaan in Ede is zaterdagmiddag enorme wateroverlast ontstaan door een gesprongen leiding. De weg staat volledig onder water en is bedekt met een laag zand.

Ook staat een boom langs de weg op omvallen. De omgeving van de lekkage is afgesloten voor verkeer. De lekkage wordt verholpen.