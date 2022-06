Op de Bovenbuurtweg in Bennekom is in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanrijding geweest tussen een scooter en een fietser. De twee zijn vermoedelijk frontaal op elkaar gebotst en raakten daarbij zwaargewond.

De opgeroepen traumahelikopter landde vlakbij in de buurt. De fietser is onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis UMC Utrecht vervoerd. De scooterrijdster is naar het ziekenhuis in Ede gebracht. De Bovenbuurtweg was tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing.