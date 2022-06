Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede bespeurt nog geen stijgende tendens in het aantal patiënten dat met een coronabesmetting wordt opgenomen.

"Net zoals de afgelopen tijd het geval was, hebben we bijna geen opnames van patiënten die vanwege een coronabesmetting zijn opgenomen", zegt een woordvoerder van het Edese ziekenhuis. "Er ligt wel een aantal patiënten met corona in het ziekenhuis, maar die zijn opgenomen vanwege een andere hoofddiagnose."

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt snel in Nederland. Vorige week kregen ruim 26.000 mensen na een bezoek aan een GGD-teststraat te horen dat zij het virus hebben opgelopen. In de ziekenhuizen liggen deze week bijna zeshonderd patiënten met corona.

"Natuurlijk zijn we op alle scenario's voorbereid en houden we de ontwikkelingen goed in de gaten", sluit de voorlichter af.