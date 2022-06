Kinderen hebben donderdagavond rond 18.30 een sinkhole (wegverzakking) ontdekt in het wegdek van de Jachtlaan in Ede. Doordat zand onder de straat wegspoelde, ontstond een flink gat in het wegdek. De kinderen troffen meteen maatregelen om passanten te waarschuwen.

De kinderen die het gat ontdekten zetten speelgoedpylonen om het gat heen en tekenden met krijt op het wegdek om het gat op te laten vallen. De politie kwam ter plaatse om de situatie te beoordelen. Handhaving heeft de zaak van de politie overgenomen. Voor de veiligheid zijn hekken geplaatst. Later zal dit probleem worden opgepakt.