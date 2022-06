Museum Lunteren oogst succes met een tentoonstelling over Marten Toonder. In drie weken tijd kwamen er al meer dan achthonderd bezoekers op af.

Lunterse wortels had Marten Toonder niet. Toch pakt Museum Lunteren flink uit met een expositie die is gewijd aan de geestelijke vader van Olivier B. Bommel en Tom Poes. "Eerder hebben we al eens een tentoonstelling over Jan Kruis, de schepper van Jan, Jans en de Kinderen gehad. Die trok veel publiek uit het hele land.

We willen meer exposities organiseren met een landelijke uitstraling en zo kwamen we uit bij Marten Toonder. Hij wordt gezien als een van de meest eigenzinnige en vernieuwende kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog", vertelt curator Sofia Feenstra van Museum Lunteren.

Op de expositie wordt het levensverhaal van Marten Toonder vertelt aan de hand van onder meer familiefoto's, tekenmateriaal, schetsen en dagbladen waarin zijn stripverhalen werden gepubliceerd. "We werkten samen met de Toonder Compagnie. Van het Literatuurmuseum hebben we geschriften kunnen lenen die nog nooit eerder aan het publiek zijn getoond. Ook komt materiaal bij Museum De Bommelzolder vandaan."

'Minkukel' en 'Kommer en kwel'

Hoewel de laatste strip van Toonder in 1986 in de dagbladen verscheen, spreekt zijn werk volgens Feenstra nog steeds tot de verbeelding. "Hij schreef literatuur in een beeldverhaal en heeft de Nederlandse taal met nieuwe woorden en uitdrukkingen verrijkt, zoals 'minkukel' en 'kommer en kwel.' Zijn thema's zijn nog steeds actueel en zijn beeldspraken ijzersterk."

Dat de tentoonstelling een succes is, verbaast Feenstra niet. "Er zijn heel weinig exposities over Marten Toonder geweest. Fans en verzamelaars van zijn werk halen hier hun hart op." Ook mensen bij wie de naam Marten Toonder geen belletje doet rinkelen, komen volgens Feenstra aan hun trekken. "Hier krijgen ze de kans om een schrijver van zo'n hoog niveau te leren kennen. Dat is juist interessant."

Marten Toonder, een heer van stand is tot en met 29 oktober te zien. Zaterdag om 12.00 uur geeft Klaas Driebergen in het museum een lezing over Toonder in zijn Ierse periode.