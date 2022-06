Het nieuwbouwwijkje op het voormalige Soma-terrein aan de noordkant van het spoor bij de Kerkweg in Ede, nadert zijn voltooiing. Er was op gemeentegrond ook een stukje groen aangelegd. Daar waren struiken aangeplant. Vorige week waren die plotsklaps verdwenen. Struikrovers hadden hun slag geslagen.

Volgens omwonenden gebeurt dit wel vaker. Volgens een woordvoerder van de gemeente Ede valt dit wel mee. "Dit type melding komt gelukkig nauwelijks voor", meldt de woordvoerder.



"Het groenbedrijf dat de openbare ruimte heeft aangelegd, zal zorgen dat de schade wordt hersteld. Omdat het nu midden in de (warme en droge) zomer is, is nieuwe aanplant nu heel kwetsbaar. Daarom kan de nieuwe aanplant nog op zich laten wachten."