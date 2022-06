Koning Willem-Alexander brengt woensdagmiddag 6 juli een werkbezoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) langs de Mansholtlaan in Wageningen. Het NIOO is één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De koning is beschermheer van deze organisatie.

Het bezoek start met een ontmoeting met Marileen Dogterom, sinds 1 juni president van de KNAW. Hierna geeft NIOO-directeur Geert de Snoo een toelichting op het instituut en de actuele thema's biodiversiteit, duurzaam gebruik van land en water en klimaatverandering. Aansluitend volgt een rondleiding die start met een meting van de waterkwaliteit.

Duurzame bodemverbeteringen

Vervolgens bezoekt de koning het nieuwe IJkcentrum voor de Bodem, dat inzicht geeft in wat een bodem tot een goede bodem maakt en adviezen oplevert voor duurzame bodemverbeteringen. In het chemisch-analytisch laboratorium krijgt hij uitleg over oplossingen die de natuur kan bieden voor het klimaatprobleem zoals het opslaan van CO2 in de bodem.

Aansluitend vertellen wetenschappers op het gebied van aquatische ecologie welke nieuwe technieken zij gebruiken om te weten te komen hoe klimaatverandering de toename van giftige blauwalgen beïnvloedt. Het werkbezoek wordt afgesloten met een rondetafelgesprek over de raakvlakken tussen ecologisch onderzoek en de volksgezondheid, en de bijbehorende uitdagingen.

Een onderzoeker van het Vogeltrekstation vertelt in dit gesprek over de aanpak om snel te ontdekken of er infectieziekten in het land zijn die muggen kunnen overdragen van dier op mens.

Wereldwijd netwerk

Het NIOO doet ecologisch onderzoek op het land en in het zoete water. Er wordt onderzocht hoe levende wezens met elkaar en met hun omgeving omgaan. Voor het stimuleren van biodiversiteit en duurzaamheid in natuur en maatschappij maakt het NIOO gebruik van een wereldwijd netwerk van wetenschappers, beleidsmakers en natuurbeheerders.

De KNAW is verantwoordelijk voor tien onderzoeksinstituten en twee instituten die voorzieningen bieden voor onderzoek. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regering over wetenschapsbeleid. Ook wordt geadviseerd over actuele kwesties binnen maatschappelijke sectoren zoals de gezondheidszorg, het klimaat en het onderwijs.