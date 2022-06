De N310 tussen Harskamp en Stroe wordt morgen afgesloten voor het reguliere verkeer. De reden: de vele duizenden demonstranten die worden verwacht bij het boerenprotest in Stroe: zij mogen wél door de verkeersafzetting heen.

De N310 voert vanaf de zuidkant van Nationaal Park De Hoge Veluwe, langs de westkant van het park, door Otterlo en Harskamp richting Garderen en komt daarbij langs Stroe. Dat ligt ten noordoosten van Barneveld.

'Mensen zullen moeten omrijden'

"Heel flauw, maar we kunnen het morgen waarschijnlijk niet oplossen", zegt een woordvoerder van de gemeente Ede waar Harskamp onder valt. "Mensen zullen moeten omrijden." Met dat gegeven dat ze waarschijnlijk niet de enigen zullen zijn die de vele tractoren willen vermijden.

"We hebben met name Harskamp geïnformeerd, 'let op'", zegt de gemeentewoordvoerder. In de communicatie richting inwoners maakt Ede ook gewag van de demonstratie. "Zodat mensen zich bewust zijn dat we morgen sowieso een verkeersinfarct verwachten."

De afzetting begint ten noorden van Harskamp om 6.00 uur 's ochtends. In de gemeente Ede worden voor zover bekend geen andere wegen afgesloten.