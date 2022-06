De werkzaamheden voor het nieuwe simulatorcentrum op het terrein van Marin beginnen vandaag. Er worden bijvoorbeeld levensechte crisissituaties in de scheepvaart nagebootst.

Het Seven Oceans Simulatorcentrum (SOSc) wordt gebouwd op de binnenplaats van het maritiem onderzoeksinstituut, dat is gevestigd tussen de Van Uvenweg en Haagsteeg in Wageningen.



Het eveneens Wageningse bouwbedrijf Van Swaay gaat de nieuwste aanwinst van Marin realiseren. De grond moet eerst bouwrijp gemaakt. Eind augustus wordt dan het fundament gelegd, waarna de ruwbouw in november gestart. Het omvangrijke bouwproject wordt - naar verwachting - in oktober 2023 opgeleverd.

Bouwverkeer

Gedurende de werkzaamheden kan bouwverkeer overlast geven op de Van Uvenweg. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande in- en uitrit van Marin. Als blijkt dat vrachtwagens moeite hebben de bouwplek te bereiken, vraag het onderzoeksinstituut de gemeente in te stemmen met een tweede, grotere inrit, rechts van de bestaande.



Het Seven Oceans Simulatorcentrum wordt een digitale en virtuele testfaciliteit, waarin de mens centraal staat. Het biedt bijzondere mogelijkheden om de werkelijkheid op zee realistisch te simuleren met onder meer bewegingsplatforms, bolvormige simulatoren voor rondom zicht en virtual reality.

'Flight simulator voor schepen'

"Er is al een simulatorcentrum op het terrein van het Marin", zei Hans Mulder, projectleider van de nieuwbouw eerder in deze krant.



"Je moet die simulators zien als een soort van flight simulators, maar dan voor schepen. Het huidige simulatorcentrum is al veertig jaar oud en heeft het einde van zijn levensduur wel bereikt."



Het ontwerp van het nieuws simulatorgebouw werd gemaakt door SW architecten uit Wageningen.