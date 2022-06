De liefhebbers van Indische en Molukse muziek, dans en niet te vergeten lekkernijen kwamen zaterdag na drie jaar eindelijk weer aan hun trekken. Op het terrein van Rumah Kita aan het 15 Augustus Plein in Wageningen kwamen honderden bezoekers af op de traditionele Pasar Malam bij het verpleeghuis voor Indische en Molukse Nederlanders.

Het is al de 61ste keer dat het evenement op de kalender staat. Sinds een aantal jaren op het 15 Augustus Plein, maar daarvoor tientallen keren op het voormalige Dennenrust aan de Hartenseweg waar nu een verzorgingshuis voor Jehova's is gevestigd (Jah Jireh).

Tante Lien

Onder bijna Indische weersomstandigheden genoten de vele bezoekers onder meer van een optreden van Tante Lien, het alter ego van actrice Wieteke van Dort die bekend staat om haar Indische typetjes. Maar er viel veel meer te genieten op Indisch/Moluks cultureel terrein.

"We hebben extra schaduwplekken. Mensen zitten wat vaker binnen dan anders. Maar als je voldoende drinkt en lekker eet en het iets rustiger aan doet, dan is het goed te doen. Ook bij bijna dertig graden", zei Irene Hoffman namens Rumah Kita zaterdagmiddag.

Er was verder muziek van verschillende bands zoals As Groove, de Rumah Kita Band en de Kumpulanband (allebei huisbands), Remy & Friends en Angklungorkest Perwarindo. Voor de dansliefhebbers waren er optredens van dansgroep Wahana Budaya. Af en toe gingen liefhebbers de vloer op om een Indisch dansje te maken.

Indische lekkernijen

Voor veel mensen staat een bezoek aan de Pasar Malam, dat letterlijk vertaald staat voor avondmarkt, gelijk aan genieten van allerhande Indische lekkernijen. Het Indisch eten en de snacks werden bereid door de keukenbrigade van Rumah Kita. En voor een overheerlijk Indisch toetje was er de traditionele tjendolkraam. Tjendol is een drankje gebaseerd op kokosmelk, palmsuiker, een groene jelly van rijstmeel en ijs.

Het was alweer drie jaar geleden dat Rumah Kita bezoekers, niet alleen van Indisch of Molukse komaf, maar ook heel veel Nederlanders, mocht verwelkomen. Net zoals bij veel andere evenementen gooide corona roet in het (Indische) eten. Voor veel aanwezigen voelde de Pasar Malam als een soort van reünie. Sommigen spraken al over de 62e editie, volgend jaar.