Dit weekend vult de Vallei zich met theater, koormuziek en beeldenexpositie.

EDERVEEN

Bij MOMOtheaterwerkplaats aan de Renswoudseweg 1 is vrijdag om 20.00 uur en zaterdag om 15.00 uur de dubbele voorstelling Happy place en Liefdestaal te zien. Zie voor kaarten momotheaterwerkplaats.nl.

EDE

De Bennekomse toneelvereniging Mare speelt vrijdag om 20.30 uur in het Erica Theater onder regie van Hans Verwater de voorstelling Van drie oude mannetjes die niet dood wilden van Suzanne van Lohuizen. Zie voor kaarten mare-toneel.nl.

VEENENDAAL

De Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal geeft zaterdag om 15.00 uur en 16.30 uur een uitvoering in de Oude Kerk op de markt. Op het programma staan onder meer werken van Bach, Vivaldi en Mendelssohn. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

LUNTEREN

Micheline Van Hautem en Erwin van Ligten brengen zaterdag vanaf 20.00 uur de muziek van Ramses Shaffy weer ten gehore bij Uitzichttoren De Koepel. Daar klinken eigenzinnige interpretaties van liedjes als Pastorale en Laat me. Zie voor kaarten buurtbosch.nl.

WAGENINGEN

Het Wageningse wereldmuziekkoor Volkooren bestaat dertig jaar en viert dat zaterdag om 15.00 uur met een concert getiteld 'Le lo la' in de Bevrijdingskerk. Zie voor kaarten volkooren.nl.

In Villa Hinkeloord van Beeldengalerij Het Depot is tot en met 29 januari 2023 een expositie met 24 houten beelden van beeldhouwer Thijs Kwakernaak te zien. Inspiratie voor zijn figuratieve beelden, waarin de mens centraal staat, haalde hij uit de liedcyclus Winterreise van Franz Schubert.

In de Grote Kerk geeft vocaal ensemble Vivavoce zaterdag om 20.15 uur het concert Midsummer in samenwerking met Choeur Anonymus uit Luik. Centraal in het programma staat de Sunrise mass van Gjeillo en Ensemble Sequenza verzorgt de begeleiding. Zie voor kaarten vivavoce.nl.