Boeren gaan op 22 juni niet naar Den Haag om actie te voeren, ze gaan enkel grootschalig actie voeren in de Gelderse Vallei.

Wat de boeren precies gaan doen en op welke locatie blijft voorlopig nog onbekend. "Maar het wordt de grootste actie ooit, de actiebereidheid is enorm", zegt Wim Brouwer van landbouworganisatie LTO in de Gelderse Vallei.



Agractie, dat oorspronkelijk wilde demonstreren in Den Haag, heeft haar eigen actie afgeblazen. Agractie wilde met alle boerenorganisaties naar Den Haag trekken, maar een deel van de boeren wilde een ander plan. Dit alternatieve plan wil Agractie niet in de weg staan, zegt de organisatie in een persbericht.



Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag kan daardoor opgelucht ademhalen. Hij wilde dat het Rijk trekkers uit zijn stad zou weren op 22 juni.

Alternatief Gelderse plan

Dat de actie juist in de Gelderse Vallei wordt gehouden is niet verwonderlijk. Juist in deze regio wil het kabinet de stikstof flink reduceren.

Boeren in de regio rond Barneveld en Ede moeten in totaal 58 procent minder stikstof uitstoten. Dat is een enorme opgave, boeren en lokale politici vrezen een kaalslag van het Platteland.Gelders gedeputeerde Peter Drenth heeft al aangegeven dat hij meent dat er anders gekeken moet worden naar het stiktofprobleem. Drenth gaat uit van maximaal 40 procent minder stikstofuitstoot in het gebied. Daarvoor hoeven geen boeren gedwongen te stoppen, zegt hij.