Ezel op het spoor. Dat kan wijkagent Peter Bouw aan zijn lijstje van bijzondere meldingen toevoegen. Hij heeft het beest dinsdagochtend van het kippenlijntje tussen Ede en Lunteren gehaald. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt.''

Op zijn Instagram-account deelt de wijkagent van Ede Centrum een foto van de ezel, die rustig in de berm staat terwijl op de achtergrond een trein 'poseert'; het kippenlijntje van Ede naar Amersfoort.

"De treinen reden stapvoets'', vertelt Bouw. "ProRail heeft camera's rond het spoor en misschien had ook een machinist het gezien. Dat weet ik niet.''



De wijkagent en zijn collega vonden de ezel ter hoogte van de Peteweg in Lunteren langs het spoor. "Het beest stond rustig te grazen. Toen wij er aan kwamen lopen met onze 'Gele Hesjes' werd hij wat onrustig en liep hij van ons weg.''

Ezel probeert te ontsnappen

Een boer die van de andere kant aan kwam lopen, dreef de ezel weer terug. Op dat moment kwam een trein stapvoets aanrijden. "Die heb ik laten stoppen'', vertelt Bouw. "De eigenaar van de ezel kwam er ook net bij. We hebben het dier toen ingesloten zodat de trein er langs kon rijden.''



De ezel probeerde over het spoor te ontkomen, maar de boer slaagde erin het dier vast te pakken. "Hij bleef zich wel verzetten.'' Het lukte de eigenaar de ezel een tuig om te doen. Hij is vervolgens naar zijn stal gebracht.



De wijkagent: "Het dier was ontsnapt uit een weiland aan het spoor. Een paar planken waren gebroken. Waardoor was niet duidelijk. Nadat de schade was hersteld, is hij weer in het weiland gezet.''