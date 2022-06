De politie in Ede wil meer weten over het rijgedrag van de overleden motorrijder (25) uit Veenendaal, en vraagt getuigen zich te melden. De jonge man overleed zaterdagochtend in Ederveen door een botsing met een auto op de Brinklanderweg.

Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de motorrijder eerder die zaterdagochtend gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond. De politie is op zoek naar getuigen van dit vermeende onveilige verkeersgedrag, en wil meer informatie over de omgeving van het ongeval. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede