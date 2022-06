Freek de Jonge treedt het komende theaterseizoen voor het eerst in zijn lange carrière op in Ede. Op donderdag 27 oktober staat hij op de planken in schouwburg Cultura. De Jonge is niet de enige debutant in het Edese theater. Ook Lenette van Dongen (vrijdag 18 november) trad nog nooit eerder op in Ede.

De twee cabaretiers staan met hun voorstellingen in het uitgebreide programma voor het seizoen 2022/2023 dat Cultura bekend heeft gemaakt. Op de agenda is een keur aan optredens te vinden, variërend van toneel tot dans, van cabaret tot klassieke muziek en van theaterconcerten tot familievoorstellingen. Paulien Cornelisse opent het cabaretseizoen in Cultura met haar nieuwe voorstelling Aanstalten. Maar er komt ook aanstormend talent naar Ede, zoals Tobi Kooiman, Lotte Velvet en duo Grof Geschud. In de categorie muziek zijn The Kik en de 3JS bekende namen. Voor The Kik is het na jaren afwezigheid een rentree op het podium van Cultura. De 3JS vieren hun terugkeer in Ede met een kerstconcert. Op veler verzoek staan ook Joris Linssen & Caramba weer op het Edese toneel. Voor het complete programma en kaarten klik hier.